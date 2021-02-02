Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Bebek'teki bir güzellik merkezinden çıkan Serenay Sarıkaya biten ilişkisi ve 'like' olayı hakkında ilk kez konuştu.

Sarıkaya, "Barışmadık, kendisi söyledi zaten. Çok normal artık. Büyütmeyelim böyle şeyleri... Bir like'tan buraya gelmesin mevzu... Yetişkin insanlarız. Görüşmüyoruz ama küs değiliz" dedi.