Serenay Sarıkaya: Daha sonra konuşuruz

"DAHA SONRA KONUŞURUZ"



Yaşanan felaketlerin ardından deprem bölgesine yapılan yardımlarda aktif rol alan Serenay Sarıkaya, basın mensuplarının konuyla ilgili sorularına, "Daha sonra konuşuruz" yanıtını vermekle yetindi. Sarıkaya'nın halsiz ve yorgun hali de gözlerden kaçmadı.