Serenay Sarıkaya: Damar şarkıları ezbere bilirim

Giriş: 04.03.2019 - 08:30 | Güncelleme:  

Alice Müzikali için yoğun bir tempoda çalışan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, objektif karşısına geçti. Bilinmeyen bir özelliğinden söz eden Sarıkaya, "Evde yalnız kaldığım zamanlar, bazen damar bir şarkı bulup sesi sonuna kadar açarım. Bağıra bağıra da söylerim. Nasıl bir bellek varsa, hepsini ezbere bilir mi insan!" ifadelerini kullandı

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    Alice Müzikali için yoğun bir tempoda çalışan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde ELLE dergisi için objektif karşısına geçti. Çekim sonrası soruları yanıtlayan oyuncu, 5 aylık hazırlık dönemine rağmen bu projenin kendisini hala çok heyecanlandırdığını söyledi. 

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    "DAMAR ŞARKILARI EZBERE BİLİRİM"

    Bilinmeyen bir özelliğinden de söz eden Sarıkaya, "Evde yalnız kaldığım zamanlar, bazen damar bir şarkı bulup sesi sonuna kadar açarım. Bağıra bağıra da söylerim. Nasıl bir bellek varsa, hepsini ezbere bilir mi insan! Bazen o damar ötesi şarkıları özlediğimde taksiye binerim" ifadelerini kullandı.

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    "BERGEN'LE YATIP KALKIYORUM"

    Öte yandan Serenay Sarıkaya, bir projde Bergen'i canlandıracaktı. Sarıkaya, konuyla ilgili, "Rüya projem. Senaryo tam bitmedi, hiçbir şeyin aceleye gelmemesini ve bu filmi hakkıyla gerçekleştirmeyi çok istiyoruz. Daha emin adımlarla, içimize sindire sindire ilerliyoruz. Onla yatıp, onunla kalkıyorum. Kariyerimde çok önem verdiğim bir iş... Bergen’in tarzı arabesk... Kendi sesimle şarkı söyleyeceğim" şeklinde konuşmuştu.

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