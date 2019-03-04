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"BERGEN'LE YATIP KALKIYORUM"

Öte yandan Serenay Sarıkaya, bir projde Bergen'i canlandıracaktı. Sarıkaya, konuyla ilgili, "Rüya projem. Senaryo tam bitmedi, hiçbir şeyin aceleye gelmemesini ve bu filmi hakkıyla gerçekleştirmeyi çok istiyoruz. Daha emin adımlarla, içimize sindire sindire ilerliyoruz. Onla yatıp, onunla kalkıyorum. Kariyerimde çok önem verdiğim bir iş... Bergen’in tarzı arabesk... Kendi sesimle şarkı söyleyeceğim" şeklinde konuşmuştu.