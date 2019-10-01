Oyuncu Serenay Sarıkaya, İbrahim Selim'in talkshow programına konuk oldu. Eğlenceli anların yaşandığı programda Sarıkaya, "Telefonun Başında" ve "Vazgeç Gönül" şarkılarını seslendirdi. Sesi ile büyüleyen oyuncunun şarkı söylediği anlar sosyal medyada paylaşıldı.

"BUYRUN BEYLER AŞIK OLUN"

Sarıkaya'nın şarkı söylediği anları Twitter hesabından yayınlayan manken Gizem Barlak, paylaşımına, "İbrahim Selim izlemeye gittik, şansımıza sürpriz konuk Serenay Sarıkaya çıktı. Buyrun beyler aşık olun" notunu düştü.



Sarıkaya'nın performansına takipçileri, "Seni doyasına dinlerim, harikasın" ve "Ne diyebilirim ki mükemmelsin" şeklinde yorumlar yaptı.

İşte Sarıkaya'nın canlı performansları:

"DAMAR ŞARKILARI EZBERE BİLİRİM"

Geçtiğimiz aylarda bir dergiye konuşan ve bilinmeyen bir özelliğinden söz eden Sarıkaya, "Evde yalnız kaldığım zamanlar, bazen damar bir şarkı bulup sesi sonuna kadar açarım. Bağıra bağıra da söylerim. Nasıl bir bellek varsa, hepsini ezbere bilir mi insan! Bazen o damar ötesi şarkıları özlediğimde taksiye binerim" ifadelerini kullanmıştı.