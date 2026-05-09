Mert Demir: Her şey yolunda
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, önceki gün Nişantaşı'nda bir güzellik merkezinden el ele çıkarken objektiflere yansıdı
Giriş: 09 Mayıs 2026 - 10:41
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, Nişantaşı'ndaydı. Çift, bir güzellik merkezinden el ele çıkarken görüntülendi.
Ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sarıkaya, kısa bir teşekkürün ardından otomobillerine yönelirken, Mert Demir ise ilişkileri hakkında yöneltilen sorulara, "Her şey yolunda, teşekkür ediyoruz" yanıtını verdi.
Çift, akşam Sarıkaya’nın başrolünde yer aldığı 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisinin gecesine katıldı.
