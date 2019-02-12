Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Semak, uzun zamandır maç yapmadıklarından dolayı çok zorlandıklarını aktararak, "Fenerbahçe agresif bir oyun oynadı. Taraftarın çok büyük bir rolü vardı. Hatalar da yaptık. Bu maçın rövanşı var, her şeyi kaybettik diye bir şey yok. Evimizde daha iyi oyun oynayacağımıza eminim." dedi.

İkinci yarı daha etkili oynadıklarını belirten Semak, "Fenerbahçe stadında oynamak zor. Son resmi maçımızı 2 ay önce yaptık. Sonra bir tatil dönemi girdi. Bu durum gerçekten zor. Sezona başlamak bu aradan sonra zor. Adım adım ilerliyoruz ve tempomuzu yükselteceğiz. Bu bir problem değil ama sıkıntı var. Fenerbahçe sezona iyi başlamasa da yeni hocalarıyla bence çok iyi gidiyorlar." ifadelerini kullandı.