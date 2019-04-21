Sergen'den Fenerbahçe'ye Ozan mesajı!

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Yalçın, Fenerbahçe'den kiraladıkları Ozan Tufan ile ilgili şunları söyledi: "Ozan Tufan bize geldiğinde çok zor durumdayız. Onu yavaş yavaş hazırladık. Onunla en az 10-15 kere birebir konuştum. Ondan çok tecrübeliyim ve ona tavsiyelerde bulundum. Ozan Tufan çok iyi bir çocuk. Böyle genç oyunculara sahip çıkmalıyız, özel ilgilenmeliyiz. Ozan Tufan'ı sezon sonu hazır halde Fenerbahçe'ye göndereceğiz. Ondan sonrasına Fenerbahçe karar verecek. Fenerbahçe ile sürekli durumu için görüşüyoruz. Geldiğinde beklentiler çok fazlaydı ve bunun altında kaldı. Seneye Fenerbahçe'ye katkı sağlayacağını düşünüyorum."