Sergen Yalçın 11'ini netleştiriyor

Lider Beşiktaş, Rize deplasmanından 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, zorlu maçın kadrosunu belirlemeye başladı.
Yaşanan sakatlıkların yanı sıra Rosier ve Necip Uysal'ın cezalı olması deneyimli çalıştırıcıyı zorluyor. Sakatlıkları süren Oğuzhan Özyakup, Hasic, Cenk Tosun ve Aboubakar da Çaykur Rize karşısında görev yapamayacak.
Beşiktaş'ta Atiba takıma dönerken, Larin’in durumu maç gününde netleşecek.
Siyah beyazlı ekibin kalesini Ersin koruyacak. Savunmanın sağında Dorukhan, solunda N’Sakala, stoper ikilisinde ise Welinton ve Vida oynayacak.
Defansın önünde Josef de Souza'nın forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor.
Hücumun sağında Süper Lig’in asist kralı Ghezzal, solunda ise son maçta Hes Kablo Kayserispor'a 2 gol atan Kevın N’Koudou'nun görev yapması bekleniyor.
Orta sahanın ortasında ağrıları geçen Atiba ile Adem Ljajic, formaya yakın isimler. Teknik direktör Sergen Yalçın, santrfor pozisyonu için Larin’den haber bekliyor.
Kanadalı oyuncu maça yetişemezse Çaykur Rizespor karşılaşmasında da Gökhan Töre ileri uçta oynayacak.
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