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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Sergen Yalçın, Beşiktaş için İstanbul'da! - Beşiktaş Haberleri

        Sergen Yalçın, Beşiktaş için İstanbul'da!

        Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta gözler Sergen Yalçın'a çevrildi. Sergen Yalçın, Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel ile görüşmek için İstanbul'a geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2024 - 18:41 Güncelleme: 01.12.2024 - 18:53
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        Sergen Yalçın, Beşiktaş için İstanbul'da!
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        Beşiktaş’ta görevden alınan Giovanni van Bronckhorst'un yerine teknik direktör adayları arasında adı geçen Sergen Yalçın, İstanbul'a geldi.

        Sergen Yalçın, Ercan Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi. Yalçın, daha sonra kendisini bekleyen özel araca binerek havalimanından ayrıldı.

        Tecrübeli teknik adamın Beşiktaş Kulübü yöneticileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

        Siyah-beyazlı takımı 29 Ocak 2020-9 Aralık 2021 tarihlerinde çalıştıran 52 yaşındaki deneyimli teknik adam, Beşiktaş ile birer Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

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