Deplasmanda 2-0 geri düşmenin ağır bir skor olduğunu ifade eden Yalçın, buna rağmen 2-2'yi yakaladıklarına işaret etti.

Yalçın, şöyle devam etti:

"2-2'ye geldiğinde 1 puana üzülecekken son dakikadaki golle 3-2 mağlup olduk. Oyuncularımın mücadelesinden, istek ve arzusundan memnunum. Yediğimiz gollerde basit hatalar yaptık. Biraz daha agresif olsak oyun daha istediğimiz gibi şekillenebilirdi. Deplasman takımı gibi oynamadık. Oyunda çoğu zaman kontrol bizdeydi. Pozisyonları değerlendiremedik. Bu haftayı unutup Trabzonspor maçına hazırlanmamız gerekiyor."

Yalçın, basın mensuplarının " Beşiktaş'la görüştünüz mü?" sorusu üzerine şöyle konuştu:

"Şu an öyle bir şey yok. Biz Alanyaspor'da çalışıyoruz. Herkesin hocası var, o yüzden kimseyi zan altında bırakacak sorular sormayalım. Şu anda öyle bir durumumuz yok. Biz sadece Alanyaspor'un ligi iyi bitirmesi için elimizden gelen çabayı sarf etmek istiyoruz. Şu anda Alanyaspor'a odaklandık."

Ozan Tufan'ın performansıyla ilgili soru üzerine Yalçın, oyunda kaldığı süre içinde 23 yaşındaki futbolcunun temposunu beğendiğini ifade etti.

Ozan Tufan'ın 1-2 hafta içinde eski performansını yakalayacağını düşündüğünü aktaran Yalçın, Göztepe'nin 3. golünde faul olabileceğini ancak pozisyonu seyretmediği için çok yorum yapmak istemediğini sözlerine ekledi.