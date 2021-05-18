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Sergen Yalçın: Bir süre futbol konuşmak istemiyorum

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek sezonu 2 kupayla kapattıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu

Sergen Yalçın: Bir süre futbol konuşmak istemiyorum

İşte Sergen Yalçın'ın sözleri:

"İKİ TAKIM DA BİRBİRİNİ ALKIŞLADI"

"Burada çok güzel bir olay yaşandı. Biz, Antalyaspor'u alkışladık. Onlar da bizi alkışladık. Futbol böyle olmalı. her şey kupa kazanmak değil. Bunun bir oyun olduğunu, birbirimize saygı duymamız gerektiğini bilmeliyiz. Antalyaspor'u ve Ersun Yanal'ı tebrik ederim. Antalyaspor camiasına teşekkür ederim."

"TARİHİ BİR SEZON OLDU"

"Böyle bir sezonda iki kupa çok önemli. Çok sıkıntılı sürecin içinden geçerek iki kup kazandık. Allah'tan başka ne istesen deseler, başka bir şey istemem. Bu sezon hiç unutulmayacak. Tarihi bir sezon oldu, unutulmayacak. En büyük başarı oyuncularındır. Allah hepsinden razı olsun. Biz de takımı ayakta tutmaya çalıştık."

"FENERBAHÇE VE GALATASARAY'DA BAŞARILIYDI"

"Fenerbahçe ve Galatasaray da başarılıydı. Onların başarısız olduğunu düşünmüyorum. Bizde sadece kupa kazanan başarılı olarak gösteriliyor ama öyle değil. Tarihin en güzel sezonu oldu. Şanslı olan da taraftık, averajla kazandık. Kupa almak farklı. Teknik direktörlük hayatımda ilk ke kupa alıyorum ve iki tane alıyorum. Ekip arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Bütün hayatımızı buraya verdik. Özel hayatımızı verdik, Allah da bize yardım etti. İnşallah böyle devam eder."

"KÖTÜ GİDERKEN DE HOCA LAZIM"

"10 kişi oynadığımız Konyaspor maçını 1-0 kazandık. Oyuncularımız insan üstü mücadele verdi. O gün yenilseydik, kırılabilirdik. İşler iyi giderken hocaya ihtiyaç olmaz, kötü giderken hoca lazım."

"BİR SÜRE FUTBOL KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Biraz dinlenmem lazım. Bu stres kolay çekilecek stres değil. Biz ilk defa yaşıyoruz. Bu stres hayatımızdan çok şey aldı. Biraz kafa dinlemek istiyorum. Evde oturup televizyon izlemek istiyorum. Bir süre futbol konuşmak istemiyorum, konuşacağımı da zannetmiyorum.

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