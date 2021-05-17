Sergen Yalçın: Çifte kupayı istiyoruz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper Lig
ABONE OL

Sergen Yalçın: Çifte kupayı istiyoruz

Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde yarın Fraport-TAV Antalyaspor'la karşılaşacak Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, sezonu çifte kupayla tamamlamak istediklerini söyledi

Sergen Yalçın: Çifte kupayı istiyoruz

Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Fraport TAV Antalyaspor'la karşılaşacak Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, "Tarihin en uzun sezonunda Türkiye Kupası da şampiyonluk kadar değerli." dedi.

Yalçın, takım kaptanı Atiba Hutchinson'la katıldığı Gürsel Aksel Stadı'ndaki basın toplantısında, final oynayacak iki takımın da kupayı kazandığını düşündüğünü söyledi.

Bu takımlardan birisinin kupayı alacağını belirten Yalçın, şöyle konuştu:

"Antalyaspor da zor yerlerden geldi. Yoğun bir sezonun ardından son haftada 2. kupa maçımızı oynayacağız. Uzun bir yoldan geldik, hep birlikte verdiğimiz mücadeleyi sonuçlandırmak istiyoruz. Yarın oynayacağımız müsabaka emeğin karşılığını alma müsabakası. Umarım iyi bir oyun, güzel bir oyun, izleyiciyi tatmin edici bir oyun ve bizim tarafımızdan kazanılacak kupa olur. Alacağımız ikinci kupa bizi memnun edecektir. Kolay olmayacağını düşünüyorum. Futbolcuların şampiyonluk kutlamaları ve o bütün sezonun yoğunluğunu atmaları, çektikleri zorluğu iki günde dışarıya atmaları mümkün değil. Bizim açımızdan zor bir maç olacak ama elimizden geldiği şekilde hazır olup ikinci kupayı alarak, arzu ettiğimiz şekilde sezonu sonuçlandırmayı umut ediyoruz."

Yalçın, kupa finalinin tek maç olduğunu hatırlatarak teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Antalyaspor'un bu sezon savunma kısmını çok iyi yaptığını kaydetti.

Nasıl oynamaları gerekiyorsa o şekilde mücadele edeceklerini aktaran Yalçın, "Bazı şeyleri riske atmak istemiyoruz, sabırlı, akıllı oyun anlayışıyla almamız gereken kupaya ulaşmak istiyoruz." dedi.

Yalçın, cumartesi günü oynadıkları Göztepe maçının ardından tek antrenmanlarını bugün yapacaklarını, futbolun artık değiştiğini, oyuncuların mental olarak her maça kendilerini hazır hale getirdiğini bildirdi.

Bu sezonun kolay geçmediğini aktaran Yalçın, "Biz konsantreyiz, neyin, ne olacağının farkındayız. Tarihin en uzun sezonunda Türkiye Kupası da şampiyonluk kadar değerli. Sezon boyunca nasıl devam ettiysek yarın da o şekilde mücadele edeceğiz. Revizyon yapacak kadromuz yok." diye konuştu.

Yalçın, futbolculuğu döneminde 2006'da İzmir'de Türkiye Kupası'nın kazandığının hatırlatılması üzerine şunları kaydetti:

"Düşüncemiz tarih tekerrür etmesi, tarihin tekerrür etmesini, kupayı kazanmayı istiyoruz. Tek düşüncemiz bu, sezonu çifte kupayla tamamlamak. Bu arada Göztepe'ye teşekkür etmek istiyorum, harika bir stat yapmışlar, muhteşem bir zemin yapmışlar. Milli takım, finaller için harika bir stat yapılmış burada. Tek düşüncemiz ikinci kupayı da kazanıp iki hedefe de ulaşmış şekilde sezonu tamamlamak. Çok yorulduk, çok eziyet çektik, sürekli bir stres içinde olduk ve sürekli konsantre olma zorunluluğumuz vardı. Biz bile kulübede 'yine mi maç var' diyoruz. Oyuncuların durumunu siz düşünün."

ATIBA: FİNALLER MOTİVE EDER

Beşiktaş'ın takım kaptanı Atiba Hutchinson, final oynamanın her futbolcuyu motive ettiğini söyledi. Siyah-beyazlı ekipte 8 yıldır forma giyen Kanadalı futbolcu, "Yarın bizi yeni bir final bekliyor. Bu maçı kazanmayı çok istiyoruz. Futbolcular olarak finali kendi aramızda zamandan beri konuşuyoruz. Uzun bir sezon oldu, bazen işler istediğimiz gibi gitmedi ama yarın son maça çıkıyoruz ve son maçı da kazanıp sezonu istediğimiz gibi bitirmeyi istiyoruz" dedi.

Son şampiyonlukla 3'üncü kupasını kazandığı Beşiktaş'ta daha önce Türkiye Kupası'nı havaya kaldıramayan Atiba, "Finaller çok motive edici bir şey, her futbolcunun hayalidir. Çifte kupa fikri çok heyecan verici" diye konuştu.

Atiba, sosyal medyada taraftarların kendisinin heykelini dikme projeleriyle ilgili, "Heykel konusu taraftarların takdiri. Yarın kazanmamız gereken bir maç var" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Galatasaray'da başkan adaylarından Fatih Terim'e destek
FUTBOLAdaylarından Fatih Terim'e destek
Talisca, resmen Al-Nassr'da!
FUTBOLYeni takımı açıklandı!
Ve Aboubakar konuştu: Burada kalmak isterim
FUTBOLVe Aboubakar konuştu!
'Birileri' çıktı, Beşiktaş şampiyon oldu! - Haberler
FUTBOL'Birileri' çıktı, şampiyonluk geldi!
Mustafa Cengiz'in planı ortaya çıktı: Şampiyon olsa aday olacaktı!
FUTBOLŞampiyon olsa aday olacaktı!
Fenerbahçe yeni sezon için gaza bastı!
FUTBOLFenerbahçe gaza bastı!
Cenk Tosun, Everton'a dönüyor
FUTBOLAyrılığı açıkladı
Süper Lig'de yayın gelirinin şampiyonu Galatasaray
FUTBOLYayın geliri şampiyonu Galatasaray
Türkiye Kupası finalinin hakemi Ali Palabıyık
FUTBOLTürkiye Kupası finalinin hakemi Palabıyık
Atiba: 1 yıl daha kalmak istiyorum
FUTBOL"1 yıl daha kalmak istiyorum"