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Sergen Yalçın: Çok sinirliyim böyle devam etmez!

Üst üste ikinci puan kaybını yaşayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın Antalyaspor mücadelesinin ardından sert açıklamalar yaptı

Sergen Yalçın: Çok sinirliyim böyle devam etmez!

Beşiktaş, Antalyaspor'la 1-1 berabere kalarak üst üste ikinci puan kaybını yaşarken Sergen Yalçın da mücadelenin ardından sert açıklamalar yaptı. Antalyaspor'un oynadığı oyuna tepki gösteren Yalçın, "1 puan, kaybetmekten iyidir. Kazansaydık çok güzel olurdu. Çok da konuşacağım bir şey yok bu maçla ilgili. Yarım pozisyona girmeyen takımdan gol yedik, sürekli yerden kalkmayan oyuncular. Futbol bu değil. Bu oyun böyle oynanmıyor, bence böyle oynanmamalı." dedi.

Hakem yönetimine tepki gösteren genç hoca, "Savaşımız yeni başlıyor, kimse merak etmesin. Bu iş böyle devam etmeyecek. Göztepe, Trabzon ve bu maçta hakem arkadaşların yönetimleri, bir şeyler olduğunun göstergesi gibi. Bütün takdir haklarını rakipten yana kullandılar. Maçlar daha sağlam ve adaletli oynanmalı. Biz oynamak için sahaya çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

Antalyaspor'da oyuncuların sürekli yerde yattığını kaydeden teknik adam, "Savaşacağız! Çok sinirliyim, kusura bakmayın. Bu böyle devam etmeyecek. Sürekli yerde yatıyorlar! Öldü zannedersin ama ayağa kalkıyor! Bu oyunla 1 puan aldın ne oldu? Kalecimiz terlemedi. Bu şekilde nasıl kazanacağız? Geçen maç 20 dakika oyun oynanmadı." diye konuştu.

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