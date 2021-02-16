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Sergen Yalçın'dan 3 gün izin!

Gençlerbirliği deplasmanında 3-0 kazanan ve haftayı kayıpsız atlatan Beşiktaş'ta yüzler gülüyor. 26 Şubat'a kadar maça çıkmayacak olan siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın, oyunculara 3 gün izin verdi. Takım, Denizlispor hazırlıklarına cuma günü saat 12.00'de başlayacak

Sergen Yalçın'dan 3 gün izin!

Gençlerbirliği deplasmanında üstün bir oyun oynayan ve sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmasına karşın sayısız gol fırsatından da yararlanamayan Beşiktaş'ta yüzler gülüyor.

Zirve yarışındaki rakipleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un haftayı kayıpsız geçmesiyle birlikte Başkent'te kritik bir mücadeleye çıkan siyah-beyazlılar, Ghezzal'ın Jeneriklik golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatırken, bu devrede Welinton ve Aboubakar'la net fırsatlardan yararlanamadı. İkinci yarıda da baskın oynayan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, Ghezzal ve Larin'le önemli pozisyonları harcadı. 62. dakikada oyuna dahil olan Cenk Tosun, maçın seyrini değiştirdi. Oyuna girdikten kısa süre sonra gole yaklaşan Tosun Paşa, bu pozisyonda Nordfeldt'i geçemezken, hemen ardından da N'Koudou'yu gole yaklaştırdı. Ancak bu futbolcunun vuruşunda da Nordfeldt gole izin vermedi. 89. dakikada sahneye çıkan Cenk farkı 2'ye çıkarırken, 90+4'te da Josef'in akıl dolu pasında skoru ilan etti. Gençlerbirliği karşısında 62. dakikada oyuna dahil olan Cenk Tosun, 1156 gün aradan sonra golle buluştu ve galibiyette başrol oynadı.

1 hafta içinde 3 maça çıkan ve bu maçlarda yüksek efor sergileyen Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın futbolculara 3 gün izin verdi. Geçtiğimiz hafta Konyaspor karşısında uzatma dakikalarıyla birlikte 75 dakika 10 kişi oynayan Beşiktaş, hafta içinde ise yine Konyaspor'la kupada karşı karşıya gelmiş ve 120 dakikalık mücadelenin ardından penaltılarla turu geçmişti. Bu haftayı bay geçip 26 Şubat'ta Denizlispor'la iç sahada karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına cuma günü saat 12.00'de başlayacak.

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