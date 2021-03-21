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Sergen Yalçın'dan 5 değişiklik

Siyah-beyazlı takım, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Medipol Başakşehir maçına göre derbi mücadelesine 5 değişiklikle çıktı. Teknik direktör Sergen Yalçın, kupada oynattığı Utku Yuvakuran, N'Koudou, Oğuzhan Özyakup, Dorukhan Toköz ve Rıdvan Yılmaz'ı yedek soyundurdu. Siyah-beyazlı ekipte Ersin Destanoğlu, Larin, Ljajic, Atiba ve N'Sakala ilk 11'de forma giydi. Sakatlığı geçen Cenk Tosun kadroda yer aldı

Sergen Yalçın'dan 5 değişiklik

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Medipol Başakşehir maçına göre 5 değişiklikle derbi maçına çıktı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, kupanın yarı finalinde görev verdiği Utku Yuvakuran, Georges-Kevin N'Koudou, Oğuzhan Özyakup, Dorukhan Toköz ve Rıdvan Yılmaz'ı yedek soyundurdu.

Yalçın, bu oyuncuların yerine Ersin Destanoğlu, Cyle Larin, Adem Ljajic, Atiba Hutchinson ve Fabrice N'Sakala'ya görev verdi.

Siyah-beyazlı ekibin Medipol Başakşehir ile oynadığı kupa maçının ilk yarısında sakatlanan Aboubakar, derbi maçta takımı adına gol aradı.

CENK TOSUN KADRODA

Beşiktaş'ın devre arasında kiraladığı Cenk Tosun, ligde 4 maç sonra kadroda yer alabildi.

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Gençlerbirliği maçının ardından sakatlanan ve Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarında kadroda yer alamayan Cenk, sakatlığının ardından derbi maça yedek olarak başladı.

Siyah-beyazlı takımdan 2017'de Everton'a transfer olan Cenk Tosun, Beşiktaş formasıyla ikinci döneminde 3 yıl 2 ay sonra Vodafone Park'ta bir karşılaşmanın kadrosunda yer aldı.

Beşiktaş'a transferinin ardından kupada İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda oynanan maçta forma giyen Cenk Tosun, ayrıca Süper Lig'de Gençlerbirliği ile oynana dış sahadaki karşılaşmada süre almıştı. Tecrübeli oyuncu, sakatlığı nedeniyle Vodafone Park'ta Yukatel Denizlispor ve Gaziantep ile oynanan karşılaşmalarda kadroda yer alamamıştı.

Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Francisco Montero, Ajdin Hasic, Necip Uysal ile Bernard Mensah yedek soyundu.

Beşiktaş'ta sakatlığı henüz geçmeyen Gökhan Töre, derbi maçta takımını yalnız bıraktı.

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