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Sergen Yalçın'dan 5 değişiklik

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında deplasmanda Portekiz'in Sporting Lizbon takımıyla karşılaşan Beşiktaş, Süper Lig'de son Hatay maçına göre ilk 11'inde 5 oyuncusunu değiştirdi

Sergen Yalçın'dan 5 değişiklik

Teknik direktör Sergen Yalçın, 30 Ekim'de deplasmanda Hatay ile oynadığı maça nazaran sakat olan Valentin Rossier, Domagoj Vida, Mitch Bathsuay ile teknik tercihiyle yedekte bıraktığı Umut Meraş ve Alex Teixeira'yı ilk 11'e almadı.

Beşiktaş şu ilk 11 ile sahaya çıktı: Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Montero, Welinton, Necip Uysal, Mehmet Topal, De Souza, Ghezzal, Larin, Atiba Hutchinson, Kenan Karaman.

Siyah beyazlılarda, Valentin Rossier, Georges Kevin N'Koudou, Michy Batshuay, Miralem Pjanic ve Domagoj Vida maç kadrosunda yer almayarak Lizbon'a getirilmemişti.

Sporting Lizbon teknik direktörü Ruben Amorim ise Portekiz liginde 30 Ekim'de Guimaraes'e karşı oynadıkları maçın ilk 11'ini Beşiktaş karşısında tekrarladı.

Sporting Lizbon, Beşiktaş karşısında şu ilk 11 ile sahaya çıktı: Adan, İnacio, Coates, Feddal, Reis, Nunes, Palhinha, Porro, Gonçalves, Sarabia, Paulinho.

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