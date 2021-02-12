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Sergen Yalçın'dan Ahmet Nur Çebi'ye yanıt: "Beni rahatsız ediyor"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, penaltılarla kazandıkları Konyaspor maçının ardından flaş açıklamalar yaptı. Sözleşme sorusunu yanıtlayan Yalçın, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin sözlerine yönelik olarak "Beni rahatsız ediyor" ifadelerini kullandı

Sergen Yalçın'dan Ahmet Nur Çebi'ye yanıt:

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Türkiye Kupası'nda Konyaspor'u penaltılarla geçerek yarı finale kaldıkları mücadelenin sonrasında konuştu. Sezon sonunda bitecek sözleşmesi ile ilgili konuşan 48 yaşındaki antrenör, Ahmet Nur Çebi'nin sözleri üzerine mesaj yollarken, "Sözleşme sadece benim istememle olmaz. Bu işler karşılıklı olur. İki taraf anlaşırsa, devam ederiz. Her röportajda 'Hocamız ne kadar isterse devam edebilir' sözü beni rahatsız ediyor. Kulüplerde kontrat böyle yapılmıyor. Biz buradayız. Zor şartlarda geldik, zor şartlarda çalıştık. Birçok problem var ama oyuncularımızla üstesinden geldik. İnşallah lig bitene kadar üstesinden geliriz. Türkiye'de uzun vadeli plan yapmak sağlıklı değil. Çok fazla hoca değişiyor. Camia ve taraftar istediği sürece burada oluruz." dedi.

Maçı değerlendiren teknik adam, "Çeyrek finale yakışır maç oldu. tek taraflı bir oyun oynandı, çok daha erken bitirmeliydik. Şanssızlık var, üretiyoruz ama sonuçlandırmada problem yaşıyoruz. Bu kadar pozisyon bulduğunuz maçta bir gol atmak mantıklı değil. Penaltı şans işi, şans bize güldü. Konyaspor'a geçmiş olsun. İnşallah finale kadar çıkarız." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada sakatlanan Montero'nun durumu sorulan Sergen Yalçın, "Montero değneklerle geziyor. Gençlerbirliği maçında o da olmayabilir. Birileri oynar, problem olmaz." ifadelerini kullandı.

AHMET NUR ÇEBİ NE DEMİŞTİ?

"Valla, hocamız ne zaman canı isterse, oturur imzalarız, uzatırız. Bu konuda asla bir sıkıntı yok. Hocamız şu anda tamamen şampiyonluğa konsantre olmuş durumda. Yani sözleşme için çok da doğru bir zaman değil. Yeter ki istesin, gelsin uzatırız. Kaldı ki niye hocayla yola devam etmemek gibi bir düşüncem olsun? Bir neden göremiyorum. Kamuoyu bilsin ki, biz hocamızla yolumuza devam edeceğiz."

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