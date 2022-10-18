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Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması!

Beşiktaş'ta Valerien Ismael üzerindeki tartışmalar devam ederken son maçta tribünlerde ismi haykırılan eski hoca Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu

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  • Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması!

    Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.
  • Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması!

    Siyah-beyazlılar, sahasında Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarının ardından üst üste 3. puan kaybını yaşadı.
  • Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması!

    Maçın ardından Beşikaşlı taraftarlar teknik direktör Valerien Ismael'e tepki göstermişti.
  • Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması!

    Bir büyük maçtan daha galibiyet gelmemesinin ardından Fransız hoca için istifa tezahüratları yapılmıştı.
  • Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması!

    Taraftarlar, istifa çağrısının ardından "Sergen Yalçın" diye de bağırdı.
  • Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması!

    Beşiktaş'ı çifte kupalı şampiyon yapan Yalçın, konuyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu.
  • Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması!

    Sergen Yalçın, "Taraftar istediği gibi bağırır, engelleyemezsiniz. Bu oyunda tepki de var, övgü de... Bu doğaldır. Beşiktaş iyi takım, zirvenin en büyük ortaklarından." ifadelerini kullandı.
  • Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması!

    Yalçın şöyle devam etti: "Ah vah çekilecek bir tablo yok. Puan durumuna baktığında herkes hedefte. Karalar bağlamaya gerek yok."
  • Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması!

    "Valerien Ismael'le ilgili yorum yapmak doğru olmaz ve bana yakışmaz. Ona saygısızlık olur. Biraz sabır ve destek gerekir. Neticede taraftarlar takımın hep başarılı olmasını istiyorlar, tepkileri bundandır." 

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