Sergen Yalçın'dan şampiyonluk sözleri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigBeşiktaş
ABONE OL

Sergen Yalçın'dan şampiyonluk sözleri

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımının Galatasaray'ı 2-0 yendiği maçta hazırladıkları planları iyi uyguladıklarını söyledi.

Sergen Yalçın'dan şampiyonluk sözleri

Yalçın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir derbi mücadelesini galibiyetle tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "İyi hazırlandık. Rakibi iyi analiz ettik, oyun planımız doğruydu. Hem ofansif hem defansif anlamda oyuncularımız özveriyle oynadı. Hepsine teşekkür ediyorum." dedi.

İyi bir ekip havası oluşturduklarını anlatan Yalçın, "Oynayanlar, oynamayanlar, sonradan oyuna girenler... Ljajic ve Gökhan da takıma girmeye başladı, daha geniş kadro oluştu. Teknik direktör olarak bundan memnunum." ifadelerini kullandı.

Derbi maçtaki başarılı sonuçlarla ilgili soruyu yanıtlayan Yalçın, şunları söyledi:

"Derbi maçları önemlidir. Özel çalışma yapmıyoruz. İyi hazırlanıyoruz, rakibi iyi analiz ediyoruz. Doğru oyun planı oturtmaya çalışıyoruz. Böyle maçlar için A, B, C planları olmalı. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra hamle yaptık, iki oyuncuyu sahaya attık. Böyle maçları kazanmak bizi mutlu ediyor. Galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyoruz."

"SAVUNMA KISMINI DA ÖĞRENDİK"

Galatasaray'ı ön alandaki baskıyla kalelerinden uzak tutmaya çalıştıklarını ve bunu da başardıklarını anlatan Yalçın, "Oyunun başında bu işledi. Oyuncularımız istekli, arzulu baskı yapınca farklı Beşiktaş ortaya çıktı. Kendine güvenen, ayağa oynayan, çabuk oynayan, beraber hücum ve savunma yapan bir takım olduk. Savunma kısmını da öğrendik. İyi yapmaya başladık." diye konuştu.

Atiba Hutchinson ve Josef de Souza'nın iyi performans gösterdiğini vurgulayan Yalçın, "Merkez orta sahamız kalabalık. 7 oyuncu oynatabilecek durumdayız. Bunları zaman zaman bir şekilde kullanmak istiyoruz. Önümüzde çok maç var. Bütün oyuncuları formda tutup hepsini kullanmak istiyoruz. Farklı orta sahalarla maçlara çıkıyoruz. Bu, oyuncuların bize verdiği güvenden kaynaklanıyor. Yerlerini değiştirdiğimiz zaman kafamızda soru işaret olmadan rahat rahat oynatabiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"BÜYÜK TAKIMLARIN ŞAMPİYONLUK ŞANSINI KİMSE AZ GÖREMEZ"

Sezon başında Beşiktaş'a şampiyonlukta az şans verildiğinin belirtilmesi üzerine Yalçın, "Büyük takımların şampiyonluk şansını kimse az göremez. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor camiaları şampiyonluğa alışkın camialar. Sezon başında 'onun şansı az, bunun şansı fazla' düşüncesi doğru değil. İşler zaman zaman kötü gidebilir. Dünyanın en büyük takımları bile iniş çıkış yaşayabiliyor. Sabırlı olmak lazım, beklemek lazım. Hedefe gitmekte en önemli şey güven." ifadelerini kullandı.

Önemli işlere imza attıklarını ve bunu futbolcuların başardığını kaydeden Yalçın, "Oyuncuların isteği, arzusu, çalışması mücadelesi maç kazanmamızı sağlıyor. Biz sadece onları yönlendiriyoruz. En büyük başarı onlarındır. Geçen sene göreve başladığımızdan beri Beşiktaş camiası olarak birlik kurduk. Kötü gidişatın sorumlusu muhakkak ben olurum. İşler iyi gittiğinde doğal olarak övgüyü herkese veriyoruz. Yönetim, oyuncular, teknik ekip, taraftarlar, camia olarak her şeyi birlikte başaracağız." diyerek sözlerini tamamladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İşte Mesut Özil'in ilk sözleri (Fenerbahçe'nin yeni transferi)
FUTBOLİşte Mesut'un ilk sözleri
Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 0 | MAÇ SONUCU
FUTBOLDerbinin kazananı Kartal!
Galatasaray'ın belalısı Josef de Souza
FUTBOLAslan'ın belalısı!
Fenerbahçe transfer SON DAKİKA: Mesut Özil transferi KAP'a bildirildi!
FUTBOLFenerbahçe, Mesut Özil'i KAP'a bildirdi
Milan, Mandzukic transferini bitirdi
FUTBOLTransferi açıkladılar!
Beşiktaş - Galatasaray derbisi heyecanı yeni yüzüyle HTSpor'da!
FUTBOLDerbi heyecanı yeni yüzüyle HTSpor'da!
Beşiktaş - Galatasaray derbisinde taktik savaşları!
FUTBOLTaktik savaşları!
Beşiktaş mı, Galatasaray mı? Serdar Ali Çelikler ve İbrahim Yıldız yorumladı!
FUTBOLBeşiktaş mı, Galatasaray mı?
Arda Turan: 20 gün önce liderdik yine olabiliriz
FUTBOL"20 gün önce liderdik yine olabiliriz"
Serdar Ali Çelikler, Beşiktaş - Galatasaray derbisini yorumladı
FUTBOL"Oynatmayan hakem ve Josef'in arzusu"