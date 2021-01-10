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Sergen Yalçın'dan Talisca açıklaması!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Talisca iddiaları ile ilgili "Talisca, Talisca diye sürekli konuşuyorsunuz. Nasıl alacağız? Talisca'nın kaç paraya oynadığını biliyor musunuz? Çok fazla gündeme getiriyorsunuz" dedi

Sergen Yalçın'dan Talisca açıklaması!

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, Hatayspor ile 2-2 berabere kalırken teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Yalçın transfer çalışmaları ile ilgili önemli ifadeler kullanırken Talisca iddiaları için şunları söyledi:

"1 PUAN 1 PUANDIR"

"1 puan, 1 puandır. Kaybetmekten iyidir. Ligin totalinde, bu 1 puanı çok arayacağınız zamanlar olabilir. Dengeli bir oyun oldu. 1-0 öne geçtik, yediğimiz goller bize yakışmadı. Bizim savunma anlayışımızda böyle goller yemek yok. Çok basit hatalar yaptık. Çok maç oynuyoruz arka arkaya, kolay değil tabii, oyuncuları da anlamak lazım. 2. yarı oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Bu tür maçlar oluyor, normal. 1 puana sevinmiyoruz da, üzülmüyoruz da. Önce çarşamba günü kupa maçımız var. Sonrasında derbiye bakacağız. 5 haftadır kazanıyoruz, oyuncular ciddi bir çıkış içinde. Çok hakem eleştirisine girmeyeceğim, Hatayspor'un 9 numaralı oyuncusu, sarı kartı olan oyuncu, tam 4 sefer penaltı alma amacıyla kendini yere attı, saydım tam 4 sefer, hakem bunların hiçbirine penaltı vermedi çünkü sahte atlayıştı ama hiçbirine kart vermedi.

TALISCA SÖZLERİ

Transferde net olan bir şey yok, doğru bilgi veremem şu anda. Herhangi bir planlama yapamıyoruz şu anda, ekonomik durum var, fazla yabancımız var. Bir değişim olması gerekiyor. Bekliyoruz. Talisca, Talisca diye sürekli konuşuyorsunuz. Nasıl alacağız? Talisca'nın kaç paraya oynadığını biliyor musunuz? Çok fazla gündeme getiriyorsunuz. Çok zor bir durumdan geçiyoruz ekonomik olarak, fazla yabancımız var, şu anda bir değişim zaten planlayamıyoruz. Biz de isteriz 2-3 tane iyi transfer yapalım. O yüzden biraz bekleyeceğiz. İmkan olursa zaten başkanımız gereğini yapar.

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