Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) beklenen tescilin gecikmesi sebebiyle 11.30'da başlaması gereken antrenman bir saat ileriye alındı. Siyah-beyazlılar tescil işlemlerinin tamamlanmasından sonra Sergen Yalçın için resmi açıklamayı yapacak. Açıklamanın ardından tecrübeli teknik adam antrenmanda takımının başında yer alacak.
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