Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, Nevzat Demir Tesisleri'nde ilk idmanına çıktı. 47 yaşındaki hocanın evrakları yetişmediği için 11.30'da olan idman 13.00'te başladı. Sözleşme için TFF'den tescil yanıtı bekleyen siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın'ın yeni teknik direktörleri olduğunu ilerleyen saatlerde resmen açıklayacak.
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