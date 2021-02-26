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Sergen Yalçın: Nisan ayı final olabilir

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 27. haftasında 3-0 kazandıkları Denizlispor maçının ardından açıklamalar yaptı

Sergen Yalçın: Nisan ayı final olabilir

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Denizlispor'u 3-0 yendikleri maçın ardından konuştu. Maçı değerlendiren Yalçın, "Kazanmak çok önemli bu tür maçlarda. Herkes mücadele ediyor. Aşağıda düşmeye, yukarıda hedefe oynayan takımlar var. Herkesin hedefi var. Maçların kolay olma ihtimali yok. Her maç zor olacak. Çok erken 3-0 oldu. Oyun rölantiye döndü. Oyuncular keyfi davranmaya başladı. Sonlarda da bayağı bir pozisyon vardı. Daha farklı olabilirdi. Ara verdik. Aradan sonra dönüşler kolay olmuyor. İlk yarıdaki 3 haftalık arayla, bu ara aynı değil. Bu kez dinlendirdik. Yeniden lige başladık. Yeniden konsantre olacağız. Salı günü zor bir Malatya deplasmanı var. Hafta sonu Gaziantep var. Mücadele edeceğiz ve kazanmaya çalışacağız." dedi.

Şampiyonlukla ilgili görüşlerini aktaran Sergen Yalçın, "Savaşmaya devam ediyoruz. Ligde ve kupada hedefteyiz. Mart ayı geldi. Ağustos ayından bu yana çalışıyoruz. 6-7 aydır çalışıyoruz. Yarışmacı olmak, hedef takım olmak sezon başında istediğimiz bir şeydi. Bu pozisyona kadar getirebildik. Devamına bakacağız artık. Zor bir lig. Çok fazla maç var. Kolay değil oyuncular için de. İnşallah üstesinden geliriz. Erken henüz. Buraları atlatabilirsek nisan ayı lig için final ayı olabilir herkes için. Hedefte olan 4 büyük camia var. Ben herkesin şansı olduğunu düşünüyorum. Önümüzde daha 2-2.5 ay var. Göreceğiz ne olacağını..." ifadelerini kullandı.

Vida'nın sakatlığının durumu sorulan genç hoca, "Vida'nın çok önemli bir şeyi olduğunu düşünmüyorum ama doktorlarla henüz konuşmadım." cevabını verdi.

BASIN TOPLANTISI

Galibiyetin önemine vurgu yaparak sözlerine başlayan başarılı teknik adam, "Böyle aralardan sonra dönüşler bazen sıkıntılı olabiliyor. Çünkü bu 11 günlük sürede oyuncuları biraz dinlendirmeyi tercih edip antrenman temposunu düşürdük. Bu da mücadeleye yansır diye endişemiz vardı. Ama oyunun ilk yarısında çok çabuk aldığımız skor, temponun düşmesini ve oyuncuların rahat hareket etmesini sağladı. Yine de baktığımızda kazanmamız gereken bir maçtı ve kolay bir galibiyet oldu diyebilirim. İkinci yarıda da çok net pozisyonlarımız vardı. Skoru artırabilirdik. Biraz daha zorlasaydık skor farklı olabilirdi. Ama bu akşam için söylenecek en iyi şey 3 puan almak. Hafta içi ve hafta sonunda maçlar var. Zor takımlara karşı oynayacağız, kolay değil. Çabuk şekilde hazırlanmamız gerekiyor" açıklamasında bulundu.

"TEMPOYU ARTIRACAĞIZ"

Maçların mücadele etmeden kazanılmadığına vurgu yapan Sergen Yalçın, "Mücadele etmek lazım, koşmak lazım, doğru oyunu oynamak lazım. Bugün belli bölümlerde bunu çok iyi yaptığımızı düşünüyorum. Cezalı oyuncularımız döndü, sakat oyuncularımız var, onlar da dönünce daha revizyonla bir kadromuz olacak. Yavaş yavaş tempoyu artıracağımızı düşünüyorum" dedi. Beşiktaş’ın ligin en iyi futbolunu oynayan takımı olduğuyla ilgili yorumlar hakkında da konuşan Yalçın, “İyi oyun oynamak tabii ki önemli. Bir şeyler sunmak zorundayız izleyiciye, bu çok normal. Ama her zaman iyi oynayarak maç kazanamazsın. Bazen kötü oynadığın zamanlarda kazanman gerekir. Her zaman iyi futbol bekleyemeyiz. Bazen tutmamız, bazen savunmamız gerekiyor. Uzun lig maratonunda bunlara da ihtiyacımız var. Önemli olan skoru almak” diye konuştu.

"TARAFTARLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

İlk yarıyla ikinci yarı arasında çok büyük fark olduğunu düşünmediğini söyleyen Sergen Yalçın, "İlk yarı 3-0 bitince doğal olarak oyuncular rölantide oynayabiliyorlar. Bu da çok normal. 0-0 giden bir maçla, 3-0 giden bir maçta hiçbir zaman aynı konsantrasyon olmaz. Bu da futbolda çok normal şeyler” dedi. Bay geçilen haftanın rehabilitasyon gibi geçtiğini de söyleyen Sergen Yalçın, “Rehabilitasyon dönemi gibi oldu bay geçtiğimiz hafta. Bence oyuncularımız bugün oyunsal anlamda fena değildi. Ben beğendim. Bazen basit hatalar yapabiliyoruz. Ama futbol zaten hatalar oyunudur. Mutlaka hata olacak. Hatalar ölümcül olmadığı sürece sorun olmaz" açıklamasını yaptı. Son olarak Ümraniye’de ve stat önünde taraftarların kendilerini meşalelerle karşılaması hakkında konuşan Yalçın, "Taraftarımızın yanımızda olması, bizimle olması bizim için çok önemli. Göreve başladığımızdan beri herhalde 2-3 maç seyirciyle oynadık. Buraya gelirken teknik ekiple plan programımız böyle değildi. Bizim arzuladığımız, çok farklı hissettiren şey taraftarın atmosferiydi. Ama dünyada bir pandemi ortaya çıktı, beklenmedik bir durum. Ama bugün bize destek vermeleri, yanımızda olduklarını hissettirmeleri mutluluk vericiydi. Hem kendi adıma hem de camia adına hepsine teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

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