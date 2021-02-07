Süper Lig'in 24. haftasında Konyaspor karşısında uzatma dakikalarıyla birlikte 70 dakikadan fazla 10 kişi oynayan ve 81. dakikada Rosier'in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılan Beşiktaş, puanını 48'e yükseltirken zirveye de ortak oldu. Karşılaşmanın bitmesiyle birlikte büyük sevinç yaşayan siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın da sahaya girerek oyuncularına tek tek sarıldı ve hepsini tebrik etti.