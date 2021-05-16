Süper Lig'in 42. haftasında Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yenen Beşiktaş, tarihinde 16. kez şampiyonluğa ulaştı. Siyah-beyazlı takım, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde 3 sezon sonra şampiyon oldu.

Beşiktaş, bu galibiyetin ardından puanını 84 yaptı ve averajla Galatasaray'ın önünde şampiyonluğa ulaştı. Beşiktaş, 3 sezon sonra Süper Lig şampiyon olurken; teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta futbolcu ve teknik direktör olarak şampiyonluğa ulaşan ilk isim unvanını ele geçirdi.

Daha önce Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor’da görev yaptıktan sonra Kartal’ın başına geçen Yalçın, bugün Beşiktaş’la hem futbolcu hem de teknik adam olarak şampiyon olan ilk isim oldu.