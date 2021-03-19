Sergen Yalçın’dan oyuncularına uyarı: Top bizde kalacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigBeşiktaş
ABONE OL

Sergen Yalçın’dan oyuncularına uyarı: Top bizde kalacak

Süper Lig’in 31. haftasında Fenerbahçe’yi konuk edecek olan Beşiktaş’ta gözler derbiye çevrildi. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın, takımın kendi futbolunu oynamasını istedi ve “Bugüne kadar oyun üstünlüğümüzü kabul ettirerek bu noktaya geldik. Derbide de top bizde kalmalı” dedi

Sergen Yalçın’dan oyuncularına uyarı: Top bizde kalacak

Süper Lig’de 1 maç eksiğine karşın lider durumda bulunan Beşiktaş, haftanın kritik mücadelesinde Fenerbahçe’yi konuk edecek. Pazar günü Vodafone Park’ta saat 19.00’da oynanacak olan karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Derbi öncesinde hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, karşılaşmanın taktiği üzerinde dururken oyuncularını da uyardı. Takımın sahaya stresli çıkmamasını isteyen Yalçın, bugüne kadar nasıl bir futbol ortaya konulduysa, aynı oyunun tekrarlanmasını istedi.

“OYUN GÜCÜMÜZÜ SAHAYA YANSITIN”

Takımın güçlü bir oyun yapısı olduğunu vurgulayan Yalçın, “Oyun gücümüzü sahaya yansıtın. Derbide maçın genelinde top bizde kalmalı. Oyuna biz yön vermeliyiz” diyerek oyuncularını uyardı. Beşiktaş’ın başına geçtikten sonra Fenerbahçe ile 2 kez karşılaşan Sergen Yalçın, geçtiğimiz sezon iç sahada oynanan karşılaşmadan 2-0, bu sezonun ilk yarısında deplasmanda oynanan mücadeleden de 4-3’lük galibiyetle ayrılmayı başardı.


GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika! A Milli Takım'ın kadrosu açıklandı!
FUTBOLA Milli Takım'ın kadrosu açıklandı!
EŞLEŞMELER BELLİ OLDU! Son dakika... Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşlemeleri belli oldu!
FUTBOLŞampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşlemeleri belli ...
Avrupa'da gündem Jose Mourinho! Gönderilirse dev tazminat!
FUTBOLGündem Mourinho! Dev tazminat...
Galatasaray Çaykur Rizespor maçı | Son dakika: Muhtemel 11'ler belli oldu
FUTBOLKararını verdi! Terim'in 11'i
Alex teknik direktörlüğe başlıyor! İşte ilk takımı
FUTBOLİşte Alex'in yeni takımı!
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi mercek altında | HTSPOR MUTFAK
FUTBOLBeşiktaş-F.Bahçe derbisi mercek altında
Ersun Yanal 3. finalde kupayı kazanmak istiyor
FUTBOL3. finalde kupayı kazanmak istiyor
Trabzonspor, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
FUTBOLTrabzonspor'un konuğu Ankaragücü
Antalyaspor'un bileği evinde bükülmüyor
FUTBOLEvinde bileği bükülmüyor
İşçi takımı Karabükspor, gelecek sezon 3. Lig'de mücadele edecek
FUTBOLSüper Lig efsanesi 3. Lig'de!