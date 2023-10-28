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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Sergio Oliveira, bu sezon ligde ilk golünü attı - Galatasaray Haberleri

        Sergio Oliveira, bu sezon ligde ilk golünü attı

        Galatasaray'ın Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira, Rizespor maçında attığı golle bu sezon ligdeki ilk golünü kaydetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 21:57 Güncelleme: 28.10.2023 - 21:57
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        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor ile mücadele etti. Sahadan 1-0 galip ayrılan sarı-kırmızılıların tek golünü Portekizli futbolcu Sergio Oliveira kaydetti. Mücadelenin 68. dakikasında sahneye çıkan Oliveira, ceza yayından yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

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        31 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ligdeki ilk gol sevincini yaşadı. Başarılı futbolcunun UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 1 golü bulunuyor.

        Karşılaşmaya yedek başlayan Sergio Oliveira, ikinci yarı Kerem Demirbay'ın yerine oyuna dahil oldu.

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