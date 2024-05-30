Sergio Oliveira'dan transfer iddiasına cevap!
Eyüpspor yönetiminin Galatasaray'dan Sergio Oliveira'yı transfer etmek için girişimlere başladığı iddia edilmişti. Sergio Oliveira'dan bu iddialara cevap geldi.
Galatasaray'ın Portekizli orta sahası Sergio Oliveira için transfer iddiası ortaya atılmıştı.
1. Lig'e yükselen Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan'ın transfer çalışmaları kapsamında gözünü Galatasaray'a çevirdiği Portekizli yıldız Oliveira için Eyüpspor yönetiminin girişimlere başladığı iddia edilmişti.
OLIVEIRA'DAN CEVAP
Galatasaraylı futbolcu Oliveira ise bu iddialara sosyal medyadan cevap verdi.
Deneyimli oyuncu, iddia edilen transfer haberininin fotoğrafını paylaşarak üst üste gülücükler koydu.