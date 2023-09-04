Sergio Ramos, futbola başladığı kulübüne geri dönüyor. 37 yaşındaki İspanyol yıldız , Sevilla ile prensipte anlaştı. İşte tüm detaylar... - Futbol Haberleri

Sergio Ramos, futbola başladığı kulübüne geri dönüyor. 37 yaşındaki İspanyol yıldız , Sevilla ile prensipte anlaştı. İşte tüm detaylar... - Futbol Haberleri

Sergio Ramos, Sevilla'da Sergio Ramos, futbola başladığı kulübüne geri dönüyor. 37 yaşındaki İspanyol yıldız, Sevilla ile prensipte anlaştı. İşte tüm detaylar...

Geçtiğimiz sezonu Paris Saint-Germain'de geçiren 37 yaşındaki İspanyol stoper Sergio Ramos , transfer dönemi boyunca birçok kulüple adı anılmıştı. Suudi Arabistan ve Türk kulüplerinin de ilgisi olduğu bilinen oyuncu, tercihini futbola başladığı Sevilla'dan yana kullandı. Sevilla'nın "B" Takımı'ndan yetişen Ramos , 4 sene boyunca kırmızı-beyazlı formayı giydikten sonra Real Madrid'in yolunu tutmuştu.

Mundo Deportivo'nun haberine göre, Ramos, Sevilla'dan 1 milyon Euro civarından bir ücret kazanacak.