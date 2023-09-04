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        Haberler Spor Futbol İspanya Sergio Ramos, futbola başladığı kulübüne geri dönüyor. 37 yaşındaki İspanyol yıldız , Sevilla ile prensipte anlaştı. İşte tüm detaylar... - Futbol Haberleri

        Sergio Ramos, Sevilla'da

        Sergio Ramos, futbola başladığı kulübüne geri dönüyor. 37 yaşındaki İspanyol yıldız, Sevilla ile prensipte anlaştı. İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2023 - 15:51 Güncelleme: 04.09.2023 - 15:51
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        Ve Sergio Ramos imzayı attı!
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        Geçtiğimiz sezonu Paris Saint-Germain'de geçiren 37 yaşındaki İspanyol stoper Sergio Ramos , transfer dönemi boyunca birçok kulüple adı anılmıştı. Suudi Arabistan ve Türk kulüplerinin de ilgisi olduğu bilinen oyuncu, tercihini futbola başladığı Sevilla'dan yana kullandı. Sevilla'nın "B" Takımı'ndan yetişen Ramos , 4 sene boyunca kırmızı-beyazlı formayı giydikten sonra Real Madrid'in yolunu tutmuştu.

        Mundo Deportivo'nun haberine göre, Ramos, Sevilla'dan 1 milyon Euro civarından bir ücret kazanacak.

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