UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Real Madrid, Atalanta'yı 3-1, Manchester City ise Borussia Mönchengladbach'ı 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Alfredo Di Stefano Stadı'nda oynanan maçın 34. dakikasında Karim Benzema, Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi. İlk yarıyı bu skorla kapatan Madrid ekibi, Sergio Ramos'un 60. dakikada penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

Sergio Ramos penaltı golüyle Devler Ligi'nde 15. golünü kaydetti. İspanyol stoper, 16 gollü Roberto Carlos'un ardından Pique ve Helguera'yla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol kaydeden 2. futbolcu unvanını ele geçirdi. İspanyol yıldız ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde 14 gollü Zinedine Zidane, Ronaldo (Nazario),Adriano ve Miroslav Klose'yi de geride bıraktı.