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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Sergio Ramos için flaş iddia - Futbol Haberleri

        Sergio Ramos için flaş iddia

        Romelu Lukaku ile söz kesen Roma, bu kez de Serigo Ramos'u gözüne kestirdi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 30.08.2023 - 11:44 Güncelleme: 30.08.2023 - 11:44
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        İsmi uzun süredir Beşiktaş ve Galatasaray'la anılan Sergio Ramos için İtalyan basınından yeni bir iddia geldi.

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        La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Brezilyalı stoperi Ibanez'i Al Ahli'ye gönderen Roma'nın yeni hedefi Sergio Ramos...

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        Lukaku'yu takıma kazandıran Roma Sportif Direktörü Tiago Pinto'nun, stoper boşluğunu doldurmak için Sergio Ramos ile Leonardo Bonucci ile temsa geçtiği ve iki yıldız savunmacıdan birini takıma kazandırmak istediği aktarıldı.

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        Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla'ya kaybeden ve bu sezon da yoluna Kupa 2'de devam edecek olan Roma'nın asıl hedefinin Şampiyonlar Ligi'nde yarışmak olduğu ve bu yönde adımlar atılacağı bildirildi.

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        Roma'nın Amerikalı sahibi Dan Friedkin'in, teknik direktör Jose Mourinho'nun transfer isteklerini karşılamak istediği ve UEFA ile yapılan finansal yapılandırma anlaşmasının sınırlarında gezebileceği ifade edildi.

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