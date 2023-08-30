Sergio Ramos için flaş iddia

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Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla'ya kaybeden ve bu sezon da yoluna Kupa 2'de devam edecek olan Roma'nın asıl hedefinin Şampiyonlar Ligi'nde yarışmak olduğu ve bu yönde adımlar atılacağı bildirildi.