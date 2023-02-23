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Sergio Ramos milli takımı bıraktığını açıkladı!

İspanya Milli Takımı'nın efsane stoperi Sergio Ramos, milli takımı bıraktığını açıkladı

Sergio Ramos milli takımı bıraktığını açıkladı!
HABERTURK.COM

İspanya Milli Takımı'nın efsane ismi Sergio Ramos, milli takımı bıraktığını açıkladı.

Sergio Ramos, son olarak dönemin teknik direktörü Luis Enrique tarafından 2022 Dünya Kupası kadrosuna alınmamıştı.

İspanyol oyuncu yaptığı açıklamada, "Vakit geldi, Milli Takım'a veda zamanı." ifadesini kullandı.

İşte Ramos'un açıklaması:

"İspanya Milli Takımı'na veda vaktim geldi. Bu sabah Luis de la Fuente'den bir telefon aldım ve kariyerimin kalanında ne yaparsam yapayım onun milli takımdaki planlarımın bir parçası olmadığımı ve olmayacağımı bana bildirdiler. Elde ettiğimiz tüm başarılarla paralel olarak bunun daha uzun süreceğini ve damaklarda daha iyi bir tatla biteceğini umduğum bir yolculuğun sonu büyük bir üzüntüyle geldi. Genç ya da daha az genç olmak bir erdem ya da kusur olmadığı gibi, performans ya da yetenekle ilgili olmayan geçici bir özelliktir. Ne yazık ki benim için öyle olmayacak çünkü futbol her zaman adil değildir ve futbol asla sadece futbol değildir."

Efsane oyuncu, milli takımıyla 2010 Dünya Kupası, EURO 2008, EURO 2012'yi kazandı.

36 yaşındaki stoper, daha önce U19 Avrupa Şampiyonası'nda da milli takımıyla zafere ulaşmıştı.

Tecrübeli oyuncu milli formayla çıktığı 180 maçta 23 gol kaydetti ve 8 de asist yaptı.

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