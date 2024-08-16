Sergio Reguilon derbisi
Tottenham'la ipleri koparma noktasına gelen İspanyol sol bek için Galatasaray ve Fenerbahçe devreye girdi. Piyasası 12 milyon euro olan Reguilon'ın 1 yıllık kontratı kaldı
Süper Lig'in iki devi Galatasaray ve Fenerbahçe, her sezon olduğu gibi bu dönem de aynı oyuncularda karşı karşıya geliyor. Ezeli rakiplerin son kapışma sebebi Sergio Reguilon oldu.
İspanyol basınından AS; Real Madrid altyapısından yetişen Sergio Reguilon'un, Tottenham ile bir yıllık sözleşmesi olmasına rağmen bu yaz takımdan ayrılabileceğini duyurdu. Ardından Ada medyası Sarı-Kırmızılılar ve Sarı-Lacivertliler'in, Reguilon için devreye girdiğini yazdı.
27 yaşındaki futbolcu, 2020'de tam 30 milyon euro bedelle, Jose Mourinho'nun görev yaptığı dönemde Tottenham'a transfer oldu. Yakaladığı çıkışla adından söz ettirse de Mourinho ayrılınca o da takımdan ayrıldı.