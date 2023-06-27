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Sergio Rico'dan sevindiren haber!

Ligue 1'de şampiyon PSG'nin kalecisi Sergio Rico, şampiyonluğu kutladığı gecenin sabahında attan düşerek trajik bir kaza yaşadı ve yoğun bakıma alındı. 29 yaşındaki kalecinin eşi, sağlık durumuyla ilgili son durumunu paylaştı. İşte detaylar...

Sergio Rico'dan sevindiren haber!
HABERTURK.COM

PSG'nin 29 yaşındaki kalecisi Sergio Rico geçtiğimiz haftalarda talihsiz bir kaza geçirmişti.

Attan düşen Sergio Rico ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Yaşadığı kafa travması sonrası hayati tehlikeyi atlattıktan sonra komadan çıkıp yoğun bakıma alınan Sergio Rico'dan iyi haberler gelmeye devam ediyor.

İspanyol kalecinin eşi Alba Silva yaptığı açıklamada Sergio'nun hafızasının iyiye gittiğini belirterek, "Yoğun bakım süreci devam ediyor. Bizi ismimizle çağırabiliyor, kim olduğumuzu çok iyi biliyor ve hafızası da iyiye gidiyor. Kazayı tam olarak hatırlamıyor, bunun için kendisini tam olarak ifade etmesini beklememiz gerekecek. Şimdilik sadece kendisini iyi ve sakin hissetmesini sağlıyoruz. Doktorlar henüz yoğun bakımdan çıkabilme konusunda emin değiller. Umarım en kısa zamanda yoğun bakımdan da çıkar." açıklamasını yaptı.

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