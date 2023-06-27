Sergio Rico'dan sevindiren haber!

İspanyol kalecinin eşi Alba Silva yaptığı açıklamada Sergio'nun hafızasının iyiye gittiğini belirterek, "Yoğun bakım süreci devam ediyor. Bizi ismimizle çağırabiliyor, kim olduğumuzu çok iyi biliyor ve hafızası da iyiye gidiyor. Kazayı tam olarak hatırlamıyor, bunun için kendisini tam olarak ifade etmesini beklememiz gerekecek. Şimdilik sadece kendisini iyi ve sakin hissetmesini sağlıyoruz. Doktorlar henüz yoğun bakımdan çıkabilme konusunda emin değiller. Umarım en kısa zamanda yoğun bakımdan da çıkar." açıklamasını yaptı.