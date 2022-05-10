Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam var mı?

Serhan Arslan'ın yeni projesi 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Serhan Arslan, önceki gün Nişantaşı'nda moda tasarımcı sevgilisi Nazlı Ceren Köksal ile birlikte yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.

Görüntülendiklerini fark edince kısa bir şaşkınlık yaşayan çift, terziye geldiklerini ve ufak bir işlerinin olduğunu ifade etti.

SİNEMA FİLMİ GELİYOR

Sevgilisi işlerini hallederken muhabirlerle sohbet eden Arslan, "Özge Borak’ın da kadrosunda olduğu bir sinema filmi yapıyoruz. İki dijital platform ile görüşülüyor ama henüz hangisi olduğu kesinleşmedi." diye konuştu.