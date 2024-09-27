SERHAT AKIN KİMDİR, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Serhat Akın, 10 yaşında 1991 yılında Almanya’da Karlsruher takımının alt yapısına girerek futbola başladı. 2000 yılına kadar burada futbol oynayan Serhat, 2000 yılında Fenerbahçe’ye transfer oldu ve Türkiye Milli takımına yükseldi. Fenerbahçe takımının ardından da RSC Anderlecht’e transfer oldu. 2006-2007 futbol sezonunda Almanya’nın FC Köln takımına kiralık olarak transfer edildi, bir sonraki sezon yine RC Anderlecht takımına geri dönüş yaptı.

15 Ağustos 2008 tarihinde ise Süper Lig’e yeni dahil olmuş olan Kocaelispor ile anlaşma sağladı. 1 yıllık sözleşme imzalandı. Ligin 15. Haftasına gelindiğinde ise Kocaelispor’dan parasını alamadığı için ve beklediği ilgiyi tam olarak göremediği için yapılan sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh etti. Ligin takımlarından olan Beşiktaş ve Kayserispor kendisiyle ilgilenmiştir fakat Serhat Akın, Konyaspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştır.