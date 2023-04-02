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Haberler Magazin Serhat Özcan, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili adayı olacak - Magazin haberleri
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Serhat Özcan da aday olacak

Mehmet Aslantuğ'un ardından Serhat Özcan'ın da 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan 2023 Genel Seçimleri'nde Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili adayı olacağı açıklandı

Serhat Özcan, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili adayı olacak - Magazin haberleri
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HABERTURK.COM

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan 2023 Genel Seçimleri'nde Cumhurbaşkanlığı için adaylar belirlendi. Milletvekili adayları da belirlenmeye başlandı. Bazı ünlü isimlerin de milletvekilliği için aday olduğu açıklandı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, oyuncu Serhat Özcan'ın partisinden milletvekili adayı olacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erkan Baş, adaylık teklifini kabul eden Serhat Özcan'a teşekkür etti.

"GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Erkan Baş, paylaşımında "Tiyatro ve sinema dünyamızın başarılı oyuncularından, haksızlığa ve adaletsizliğe karşı duruşuyla da bildiğimiz sevgili Serhat Özcan adaylık teklifimizi kabul ederek hepimizi çok mutlu etti. Gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

twitter

MEHMET ASLANTUĞ DA ADAY OLMUŞTU

Öte yandan geçtiğimiz günlerde oyuncu Mehmet Aslantuğ da milletvekili adayı olarak öne çıkmıştı.

Erkan Baş, bu duyuruyu 29 Mart'ta yapsa da Mehmet Aslantuğ, Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili adayı olma kararını aslında 2023 Genel Seçimleri'nin 14 Mayıs'ta yapılacağının açıklanmasıyla almıştı. Bu nedenle de rol aldığı diziden ayrılmıştı.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Mehmet Aslantuğ'un adaylığını sosyal medya hesabından "Onu sadece unutulmayan rolleriyle değil, planlı bir provokasyona maruz bırakılan Ahmet Kaya'yı cesurca savunmasıyla da hep şükranla hatırlıyoruz. Milletvekilliği adaylık teklifimizi kabul ederek bize güç veren sevgili Mehmet Aslantuğ'a yürekten teşekkür ediyorum" notuyla duyurmuştu.

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