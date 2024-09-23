Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Mondihome Kayserispor Serhat Sütlü: 8 günde üçüncü maçımızı oynadık - Mondihome Kayserispor Haberleri

        Serhat Sütlü: 8 günde üçüncü maçımızı oynadık

        Kayserispor Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü, Göztepe maçının ardından, yaptığı açıklamada, yorgun olduklarını ve son 8 günde üçüncü maçlarını oynadıklarını ifade etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 23:45 Güncelleme: 23.09.2024 - 23:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        "8 günde üçüncü maçımızı oynadık"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Kayserispor, deplasmanda Göztepe’ye 3-0 mağlup oldu. Kayserispor Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü, karşılaşma sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        "SON 8 GÜNDE ÜÇÜNCÜ MAÇIMIZA ÇIKTIK"

        Göztepe’nin etkili oldukları yönlerini bildiklerini fakat engel olamadıklarını dile getiren Sütlü, “Bir mazeret olarak gözükse de aslında öyle değil, bizim son 8 günde üçüncü maçımız. Rakibimiz 2 haftadır dinlenmişti. Göztepe’nin yüksek toplarda etkili olacağını ve duran toplarda etkili olduklarını biliyorduk bu duruma çalıştık fakat maçta bunlara sahada karşılık veremedik. Rakibimizi tebrik ediyoruz. Biz de en kısa sürede dinlenip Beşiktaş maçına hazırlanacağız. 4 haftadır izlediğimiz Kayserispor'u tekrar sahada ortaya koymak için hazırlıklarımızı yapacağız. Bugün rakibimizin oyununa karşılık vermedik” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe temaslar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe temaslar
        Dışişleri Bakanı Fidan'dan açıklamalar
        Dışişleri Bakanı Fidan'dan açıklamalar
        Trabzonspor'dan hakem tepkisi!
        Trabzonspor'dan hakem tepkisi!
        İsrail, Beyrut'u vuruyor
        İsrail, Beyrut'u vuruyor
        "Birlikte sıkıntıları çözeceğiz"
        "Birlikte sıkıntıları çözeceğiz"
        İsrail'in Lübnan'a saldırıları: Kim, ne dedi?
        İsrail'in Lübnan'a saldırıları: Kim, ne dedi?
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        Polis katili böyle götürüldü
        Polis katili böyle götürüldü
        Narin soruşturmasında Adli Tıp'tan "ısırık" raporu!
        Narin soruşturmasında Adli Tıp'tan "ısırık" raporu!
        Orta Doğu'da gözler Lübnan'da
        Orta Doğu'da gözler Lübnan'da
        23 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        23 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Fenerbahçe'de yerlilerin forma kabusu!
        Fenerbahçe'de yerlilerin forma kabusu!
        Eşitlik hedefine 6 yıl kaldı, sonuç yok
        Eşitlik hedefine 6 yıl kaldı, sonuç yok
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        İkinci veda
        İkinci veda
        Derbide Barış Alper'i izlediler!
        Derbide Barış Alper'i izlediler!
        Ablası, Türk mühendisle evlendi
        Ablası, Türk mühendisle evlendi
        "Büyük maçlar için uyarı!"
        "Büyük maçlar için uyarı!"
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        "İnsanlık suçları işleniyor"
        "İnsanlık suçları işleniyor"