Serhatlar Suriye'ye uğurlandı

İsrailli Bakan: "İki Körfez ülkesinin daha yıl sonuna kadar İsrail ile ilişkileri normalleştireceğini düşünüyorum"

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Mustafa Uc'un haberine göre, Elazığ Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'na (Serhatlar) bağlı komandolar Suriye'ye dualarlar uğurlandı.

Uğurlama törenine Vali Erkaya Yırık, 8. Kolordu Komutanı ve Garnizon Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Yıldız ve protokol üyeleri ile askerlerin aileleri katıldı.

'SİZLERİ HAYIRLI BİR GÖREVE GÖNDERİYORUZ'

Törende konuşan Elazığ Valisi Erkaya Yırık, "Bugün sizleri burada hayırlı bir göreve gönderiyoruz. 154 askerden oluşan bölüğümüz inşallah 6 aylık geçici görevle Suriye'de bu kutsal vatan görevini görmek üzere gidecek ve hayırlısı ile geri döneceksiniz. 600 yıllık tarihinde 4 kıtada at koşturmuş bir milletin ecdadı olarak gittiği topraklarda insanların, mazlumların övünç kaynağı olmuş, hoşgörünün, merhametin, insan haklarının timsali olmuş, tarihinde asla zulmetmemiş, mazlumların her zaman yanında olmuş bir milletin ecdadıyız. Mazlumlara yardım etmiş milletimiz yine Suriye'de anne babasız kalmış çocukların, yetimlerin, öksüzlerin övünç kaynağı, beklediği asker oldunuz. Hz. Muhammed'i Hira'da saklayan, Hz. Musa'yı bir çocukken salda götüren, Hz. İbrahim'i ateşten esirgeyen, Hz. Yunus'u balığın karnından çıkaran Rabbimiz sizleri de orada muhafaza etsin. Yolunuz açık olsun" dedi.

Törenin ardından aileleriyle vedalaşan kahraman komandolar dualarla uğurlandı.