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Seri katil Kayapınar polise, 'eldiven-bere taktım beni nasıl buldunuz' demiş

Kayseri'de, kardeşinin de aralarında bulunduğu 7 kişiyi öldüren, cezasını çektiği cezaevinden geçen yıl tahliye olup, 8 gün önce de bir villada özel güvenlik görevlisi Sami Yılmaz'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan seri katil Hamdi Kayapınar'ın gündüz yatıp, geceleri ise hurda toplayarak yaşamını sürdürdüğü ortaya çıktı. 2 Ağustos günü saat 03.20'de Yılmaz'ı katleden Kayapınar'ın, kendisini yakalayan Cinayet Büro Amirliği ekiplerine, "Beni nasıl buldunuz. Bere ve eldiven takmıştım. Ayrıca ben gündüzleri dışarı çıkmam" dediği belirtildi.

10.08.2018 - 17:01 | Güncelleme: DHA

Merkez Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi Komando Caddesi'nde bir iş adamına ait villada güvenlik görevlisi olarak çalışan Sami Yılmaz, 2 Ağustos günü, güvenlik noktasında öldürüldü. Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için özel ekip kurdu, çalışma başlattı. Ekipler, 950 saatlik güvenlik ve MOBESE kameralarının görüntülerini izleyerek, şüphelinin hurda toplayarak geçimini sağlayan Hamdi Kayapınar olduğunu belirledi.

DHA'nın haberine göre, daha önce, kardeşinin de aralarında bulunduğu 7 kişiyi öldüren, Şubat 2017'de tahliye olan Kayapınar, merkez Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin evinden yapılan aramada, biri öldürdüğü güvenlik görevlisinden gasp ettiği 2 tabanca ile olayda kullandığı tüfek, eldiven ve kar maskesi ile olay yerine gittiği bisiklet bulundu.

Cinayet öncesi 3 gün boyunca bölgede keşif yapan, olay yerine ise daha önce işlediği cinayetlerde kullandığı kırmızı bisiklete benzer bir bisikletle olay yerine gittiği saptanan Kayapınar, Sami Yılmaz'ı, çok beğendiği silahını almak için öldürdüğünü itiraf etti. Hurda toplayarak geçimini sağlayan Hamdi Kayapınar, villanın önünden geçerken Sami Yılmaz'ın silahını görüp beğendiğini söyledi.

İşlediği cinayetler nedeniyle pişman olmadığını söyleyen Hamdi Kayapınar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'SERİ KATİL GÜNDÜZ YATIP, GECE YAŞIYORMUŞ

Seri kati Hamdi Kayapınar ile ilgili yeni bilgiler de ortaya çıkmaya başladı. Kendisini 'avcı' öldürdüğü kişileri 'av', öldürdüklerinin üzerinden aldıklarını ise 'av ganimeti' olarak tanımlayan Kayapınar'ın gündüz evden hiç çıkmadığı belirlendi. Gündüz yatıp, saat 23.00 sıralarında dışarı çıkarak hurda toplayan, sabaha karşı da tekrar evine dönen Kayapınar'ın kendisini yakalayan Cinayet Büro Amirliği polislerine "Beni nasıl buldunuz. Oysaki bere ve eldiveni takmıştım. Ayrıca ben gündüzleri dışarı çıkmam" dediği belirtildi.

Evinden 85 domdom kurşunu ele geçirilen Kayapınar'ın keşif sırasında kullandığı güzergahtan farklı bir yol izlediği belirtildi. Kayapınar'ın olay yeri ile evi arasındaki 7,5 kilometrelik yolda farklı güzergahları kullandığı ifade edildi.

SERİ CİNAYETLERE KARDEŞİNİN ÖLDÜREREK BAŞLADI

Kayapınar, 1994 yılında, henüz 14 yaşındayken kendisinden bir yaş küçük kardeşini iple boğarak öldürüp ilk suçunu işledi, 4 yıl cezaevinde kaldıktan sonra Şartlı Salıverme Yasası´ndan yararlanarak tahliye edildi. Kayapınar, 1998-2001 yılları arasında da Yaşar Sezer, Ali Aras, Abdullah Aslan, Memiş Dinçaslan, İbrahim Genç ve Cafer Şahin´i öldürdü, polis memuru İlhan Duruş ve Bedrettin Duvar´ı yaraladı. Tutuklanıp yargılanan Kayapınar, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Kayapınar, eski İnfaz Kanunu'na göre 16 yıl cezaevinde yattıktan sonra 2017'nin Şubat ayında tahliye edildi.

 

 

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YORUMLAR 2
  • Misafir 27 dakika önce
    İdam şart.
  • Misafir 28 dakika önce
    adam 16 yil yatmis
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