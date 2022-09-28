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Serie A'da ilk kez bir kadın hakem maç yönetecek

İtalya Serie A'nın 8'inci haftasında oynanacak olan Sassuolo - Salernitana karşılaşmasını yönetecek olan Maria Sole Ferrieri Caputi, Serie A'da bir karşılaşmada düdük çalan ilk kadın hakem olacak.

Serie A'da ilk kez bir kadın hakem maç yönetecek
DHA

İtalya Serie A'da 8'inci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı. 2 Ekim Pazar günü TSİ 16.00'da Mapei Stadyumu'nda oynanacak olan Sassuolo-Salernitana karşılaşmasını 32 yaşındaki kadın hakem Maria Sole Ferrieri Caputi yönetecek. Bu karşılaşmayla birlikte Caputi, Serie A'daki bir karşılaşmada düdük çalan ilk hakem olma başarısını gösterecek. 32 yaşındaki hakem, geçtiğimiz sezon kariyerinde ilk kez Serie B ve İtalya Kupası maçlarında orta hakem olarak görev almıştı. Caputi bu sezon ise 2'si İtalya Serie B, 1 tanesi de İtalya Kupası olmak üzere 3 maçta görev aldı.

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