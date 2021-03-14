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Serie A'da lider Inter, Torino deplasmanından kayıpsız döndü

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 27. haftasında lider Inter, deplasmanda Torino'yu 2-1 yendi.

Serie A'da lider Inter, Torino deplasmanından kayıpsız döndü

Torino'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakada, şampiyonluk mücadelesi veren Inter, küme düşmemeye oynayan Torino'ya konuk oldu.

İki takımın da pozisyonlar bulduğu ilk yarı, golsüz tamamlandı.

Maçın 62. dakikasında konuk Inter, Belçikalı Romelu Lukaku'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

Torino, bu gole 70. dakikada Antonio Sanabria ile yanıt verdi ve skorda dengeyi sağladı: 1-1.

Kalan dakikalarda gol için yüklenen Inter, 85. dakikada Arjantinli Lautaro Martinez ile bir kez daha öne geçti: 1-2.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Inter, Torino'yu 2-1 mağlup etti ve 3 puanın sahibi oldu.

Bu sonuçla mavi-siyahlı takım, galibiyet serisini 8 maça çıkartırken, puanını da 65'e yükseltti. Liderliğini sürdüren Inter, maç eksiği bulunan en yakın takipçisi Milan ile puan farkını 9'a çıkardı.

Torino ise Inter karşısında bu sezon 11. yenilgisini yaşadı.

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