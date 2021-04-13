DHA

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ve Serik Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında 2017 yılında kurulan Boğazkent Uygulamalı Çevre Eğitimi ve Kuş Halkalama İstasyonu'nda 2021 yılı ilkbahar kuş halkalama çalışması 3 Mart 2021 tarihinde başladı.

DHA'nın haberine göre nisan ayıyla bölgede yoğunlaşan kuş göçlerinde görülen tür çeşitliliği ve sayısında büyük artış yaşanıyor.

Boğazkent Kuş Halkalama İstasyonu'nda bu dönemde Prag ve Brüksel halkalı küçük akgerdanlı ötleğen (Sylvia curruca) türünden iki kuş görüldü.

Küçük akgerdanlı ötleğenin Afrika'da kışlayıp, ilkbaharda kuzey bölgelerde yer alan üreme bölgelerine uzun mesafeler katederek giden göçmen kuş türlerinden olduğu, Afrika'da yer alan kışlama alanlarından yaklaşık 3 bin kilometre uçarak Akdeniz sonrası önemli konaklama alanı olan Boğazkent'e geldiği, bu kuşların bölgede dinlenip besleneceği belirtildi.

Yeterince beslendikten sonra kuşlardan birinin üreme alanı olan Prag'a yaklaşık 2 bin kilometre, diğerinin ise Brüksel'e yaklaşık 2 bin 600 kilometre uçacağı kaydedildi.

İstasyonda 2017 yılında halkalanan Karabaşlı ötleğen (Sylvia atricapilla) kuşu da 4 yıl 14 gün sonra tekrar görüldü.

'50 FARKLI TÜR 2 BİN 250 KUŞ YAKALANDI'

Proje koordinatörü Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Dr. Hakan Karaardıç, "Mart ayında başladığımız ilkbahar çalışmamızda şu ana kadar 50 farklı türden 2 bin 250 kuş yakalandı. Özellikle nisan ayı başlarında göç hareketinin yoğunlaşmasıyla tür çeşitliliği ve birey sayılarında büyük artış görüyoruz. Son bir haftada yaklaşık 1300 kuş yakalandı ve sayının artmasıyla çalışmalarımızın önemini ortaya çıkaran farklı ülke ya da kendi halkaladığımız kuşlara dair geri bildirim verilerinin de artmasını sağlıyor. Prag ve Brüksel halkalı kuşların dışında 26 Mart 2017 yılında Boğazkent İstasyonumuzda halkaladığımız bir Karabaşlı ötleğen (Sylvia atricapilla),4 yıl 14 gün sonra 9 Nisan 2021 tarihinde istasyonumuzda tekrar yakalandı. İlk yakalandığında halkaladığımız bu kuş üreme alanı ile kışlama alanı arasında bu sürede yaklaşık 30-40 bin kilometre mesafe gitmiş" dedi.

AKDENİZ ÖNEMLİ KONAKLAMA ALANI

Akdeniz sahil bölgelerinin Afrika'dan gelip üreme alanlarına giden milyonlarca kuş için önemli konaklama alanları olduğuna işaret eden Dr. Hakan Karaardıç, "Bu alanlarda dinlenen ve kaybettikleri enerjileri depolamak amacıyla beslenen kuşlar üreme alanlarına ulaşabilmek amacıyla göçlerine devam etmektedir. Boğazkent (Serik, Antalya),doğusunda Köprüçay ve batısında Acısu Deresi olması, bölgede kumul, sazlık, bataklık ve yarı bataklık, mera ve zirai bahçeler gibi birbiri içine geçmiş farklı yaşam alanlarına sahip olması nedeniyle özellikle ilkbahar aylarında muazzam kuş çeşitliliğine ev sahipliği yapmaktadır. Ötleğenler, Kamışçınlar, Çıvgınlar, Sinekkapanlar, Örümcekkuşları, Mukallitler, Kırlangıçlar halkalama istasyonumuzda yoğun türler arasında yer alıyor" diye konuştu.