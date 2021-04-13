Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşam
ABONE OL

Serik'te halkalanan kuş, 4 yıl 14 gün sonra yeniden görüldü

Antalya'nın Serik ilçesinde faaliyet gösteren Boğazkent Uygulamalı Çevre Eğitimi ve Kuş Halkalama İstasyonu'nda 2017 yılında halkalanan Karabaşlı ötleğen kuşu, 4 yıl 14 gün sonra tekrar görüldü. İstasyonda, Prag ve Brüksel halkalı küçük akgerdanlı ötleğen türüne de rastandı. İstasyonun proje koordinatörü Dr. Hakan Karaardıç, "Mart ayında başladığımız ilkbahar çalışmamızda şu ana kadar 50 farklı türden 2 bin 250 kuş yakalandı" dedi

Serik'te halkalanan kuş, 4 yıl 14 gün sonra yeniden görüldü
DHA

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ve Serik Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında 2017 yılında kurulan Boğazkent Uygulamalı Çevre Eğitimi ve Kuş Halkalama İstasyonu'nda 2021 yılı ilkbahar kuş halkalama çalışması 3 Mart 2021 tarihinde başladı.

DHA'nın haberine göre nisan ayıyla bölgede yoğunlaşan kuş göçlerinde görülen tür çeşitliliği ve sayısında büyük artış yaşanıyor.

Boğazkent Kuş Halkalama İstasyonu'nda bu dönemde Prag ve Brüksel halkalı küçük akgerdanlı ötleğen (Sylvia curruca) türünden iki kuş görüldü.

Küçük akgerdanlı ötleğenin Afrika'da kışlayıp, ilkbaharda kuzey bölgelerde yer alan üreme bölgelerine uzun mesafeler katederek giden göçmen kuş türlerinden olduğu, Afrika'da yer alan kışlama alanlarından yaklaşık 3 bin kilometre uçarak Akdeniz sonrası önemli konaklama alanı olan Boğazkent'e geldiği, bu kuşların bölgede dinlenip besleneceği belirtildi.

Yeterince beslendikten sonra kuşlardan birinin üreme alanı olan Prag'a yaklaşık 2 bin kilometre, diğerinin ise Brüksel'e yaklaşık 2 bin 600 kilometre uçacağı kaydedildi.

İstasyonda 2017 yılında halkalanan Karabaşlı ötleğen (Sylvia atricapilla) kuşu da 4 yıl 14 gün sonra tekrar görüldü.

'50 FARKLI TÜR 2 BİN 250 KUŞ YAKALANDI'

Proje koordinatörü Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Dr. Hakan Karaardıç, "Mart ayında başladığımız ilkbahar çalışmamızda şu ana kadar 50 farklı türden 2 bin 250 kuş yakalandı. Özellikle nisan ayı başlarında göç hareketinin yoğunlaşmasıyla tür çeşitliliği ve birey sayılarında büyük artış görüyoruz. Son bir haftada yaklaşık 1300 kuş yakalandı ve sayının artmasıyla çalışmalarımızın önemini ortaya çıkaran farklı ülke ya da kendi halkaladığımız kuşlara dair geri bildirim verilerinin de artmasını sağlıyor. Prag ve Brüksel halkalı kuşların dışında 26 Mart 2017 yılında Boğazkent İstasyonumuzda halkaladığımız bir Karabaşlı ötleğen (Sylvia atricapilla),4 yıl 14 gün sonra 9 Nisan 2021 tarihinde istasyonumuzda tekrar yakalandı. İlk yakalandığında halkaladığımız bu kuş üreme alanı ile kışlama alanı arasında bu sürede yaklaşık 30-40 bin kilometre mesafe gitmiş" dedi.

AKDENİZ ÖNEMLİ KONAKLAMA ALANI

Akdeniz sahil bölgelerinin Afrika'dan gelip üreme alanlarına giden milyonlarca kuş için önemli konaklama alanları olduğuna işaret eden Dr. Hakan Karaardıç, "Bu alanlarda dinlenen ve kaybettikleri enerjileri depolamak amacıyla beslenen kuşlar üreme alanlarına ulaşabilmek amacıyla göçlerine devam etmektedir. Boğazkent (Serik, Antalya),doğusunda Köprüçay ve batısında Acısu Deresi olması, bölgede kumul, sazlık, bataklık ve yarı bataklık, mera ve zirai bahçeler gibi birbiri içine geçmiş farklı yaşam alanlarına sahip olması nedeniyle özellikle ilkbahar aylarında muazzam kuş çeşitliliğine ev sahipliği yapmaktadır. Ötleğenler, Kamışçınlar, Çıvgınlar, Sinekkapanlar, Örümcekkuşları, Mukallitler, Kırlangıçlar halkalama istasyonumuzda yoğun türler arasında yer alıyor" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Mahalleli sahura 'pilava pilava' diye uyandırılıyor
YAŞAMDavul yerine 'pilava pilava'
3 bin yıllık 'kayıp altın şehir'de çalışmalar sürüyor
YAŞAM3 bin yıllık 'kayıp altın şehir'de çalışmalar sürüyor
Dünyanın en büyük tavşanı kaçırıldı, bulana ödül! - Haberler
YAŞAMDünyanın en büyük tavşanı kaçırıldı, bulana ödül!
İzmir'de yeni bir balık türü keşfedildi
YAŞAMİzmir'de keşfedildi! Eski adından esinlenildi
Kaçak kazıda bulunmuştu... Paha biçilemiyor! - Haberler
YAŞAMKaçak kazıda bulunmuştu... Paha biçilemiyor!
12 bin yıllık Hilar Mağaraları ve Çayönü´nde kazı başlıyor - Haberler
YAŞAMBurası Diyarbakır! 12 bin yıllık geçmişe sahip
Papağanı, can dostu oldu
YAŞAMPapağanı, can dostu oldu
Kuzunun üzerindeki kalp desenleri ilgi gördü
YAŞAMİki tarafında da kalp şekli var... Şaşırtıyor!
Çılgın Sayısal Loto sonuçları 12 Nisan 2021 - Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi sorgulama
YAŞAMDev ikramiye 140 Milyon TL'ye dayandı
RAMAZAN TARİFLERİ! İftar ve sahur menülerine özel kolay çorba tarifleri - Haberler
YAŞAMİftar ve sahur menülerine özel çorbalar!