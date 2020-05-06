Serik'te yaralı bulunan sokak köpeği sahiplendirildi - ANTALYA

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Alacami Mahallesi'nde yaralı bulunarak Veteriner Faruk Ogan tarafından tedavisi yapılan sokak köpeğini Tuğba Güner, sahiplendi.Güner, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisini hayvansever bir arkadaşının arayarak köpeğin durumundan bahsettiğini ve sahiplendirileceğini söylediğini anlattı.Yedi aylık hamile olduğunu bu nedenle ilk başta tedirginlik yaşadığını dile getiren Güner, şunları söyledi:"Veterinerliğin önünden geçerken birden durdum içeri girdim. Köpeği tedavi gördüğü kafeste gördüm. Sevdim, dışarı çıktım, eve gittim daha sonra eşimi aradım. 'Çok cana yakın bir köpek ne yapalım?' dedim. O da 'tamam' dedi. Benim de istediğimde oydu. Ben hamile o hamile artık geçinip gideceğiz. İsmini 'Loya' koyduk. Bundan sonra 'Loya'nın ailesi biz olacağız. Artık şiddet görmesine izin vermeyeceğiz."