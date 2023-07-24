Serinlemek için Fırat Nehri'ne giren Cemal, boğuldu

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, serinlemek için girdiği Fırat Nehri´nde kaybolan Suriye uyruklu Cemal Allov'un (19), cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kızılin köyünde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla piknik yapmak için Fırat Nehri kıyısına giden Cemal Allov, serinlemek için suya girdi. Bir süre yüzdükten sonra çırpınmaya başlayan Cemal Allov'un kaybolduğunu gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen dalgıç polislerinin yaptığı aramalar sonunda Allov´un cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan Allov´un cenazesi otopsi için Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.