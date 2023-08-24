Serinlemek için İznik Gölüne giren çocuk boğuldu
Bursa'da serinlemek için İznik Gölüne giren 8 yaşındaki çocuk boğuldu
Giriş: 24.08.2023 - 20:49 Güncelleme: 24.08.2023 - 21:20
Alınan bilgiye göre, ailesiyle Yenişehir'den gelerek İznik Gölüne giren Yusuf Akdeniz, bir süre sonra suda kayboldu.
İhbar üzerine olay yerine İznik Jandarma Komutanlığına bağlı bot timi ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bir süre sonra çocuğun cansız bedeni çevredeki vatandaşlar tarafından bulundu.
Çocuğun yakınları göl kenarında fenalık geçirdi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.