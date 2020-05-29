Serinlemek için sulama göletine giren iki kuzen boğuldu - BURDUR

AA

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Halıcılar ve Günalan köylerinin dağlık kesimlerinde iz arama köpeği ve drone ile arama çalışması başlattı.İki kuzenin elbiseleri, Sorkun mevkisindeki Günalan sulama göleti kenarında bulundu. Jandarma Sualtı Arama Kurtarma dalgıçlarınca, baraj göletinde yapılan aramada Karaca ile Akay'ın cansız bedenine ulaştı.Savcının incelemesinin ardından kuzenlerin cenazeleri Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.- "Çok iyi arkadaşlardı"Nazlım Karaca'nın babası Dursun Karaca, AA muhabirine, göletin yani yapıldığını, çocuklarının da kendilerinden habersiz gölete girdiğini söyledi.Göletin çevresinin açık olduğunu belirten Karaca, "Çocuklarımız yüzme bilmezdi. Sulama göletinin çevresi açık keşke açık bırakılmasaydı, etrafı kapatılsaydı. Bizim canımız yandı başkalarının canı yanmasın, göletin etrafının kapatılmasını istiyoruz." dedi.Sulama göletinde boğulan Soner Akay'ın babası Hurşit Akay da "Çok iyi arkadaşlardı, her şeyi birlikte yaparlardı. Yine birbirlerine uyup, demek ki baraja gitmişler." ifadelerini kullandı.