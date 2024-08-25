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        Serinlemek isterken canından oldu

        Siirt'te serinlemek için Başur Çayına giren 13 yaşındaki Zeynep Eylül Çakır, boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Zeynep, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 20:59 Güncelleme: 25.08.2024 - 20:59
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        Serinlemek isterken canından oldu
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        Siirt'te girdiği Başur Çayı’nda boğulma tehlikesi geçiren 13 yaşındaki Zeynep Eylül Çakır, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Olay, akşam saatlerinde kent merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan Başur Çayı'nda meydana geldi. Serinlemek için suya giren Zeynep Eylül Çakır, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Durumu görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

        İhbarla bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan Çakır, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Çakır, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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