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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Serinlemek isteyen genç boğuldu
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Konya'da serinlemek için kanala girdi genç boğuldu

Konya'da, arkadaşları ile gölete giden Afgan uyruklu 21 yaşındaki Abdurraşit Abdul Ali, serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu

Son dakika: Serinlemek isteyen genç boğuldu
Serinlemek isteyen genç boğuldu
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İHA

Konya'da serinlemek için sulama kanalına giren genç boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Konya'nın Alibeyhüyüğü Mahallesi'nde sulama kanalında dün meydana geldi. Arkadaşları ile birlikte gölete giden Afganistan uyruklu Abdurraşit Abdul Ali (21), serinlemek için arkadaşlarıyla suya girdi. Bir süre sonra sudan çıkmadığını fark eden gencin arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gölette genci aramak için çalışma başlatan ekipler, bir süre sonra 21 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaştı. Olay yerindeki incelemelerin ardından gencin cansız bedeni Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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