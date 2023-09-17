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        Haberler Gündem 3. Sayfa Serinlemek isteyen genç boğuldu

        Serinlemek için dereye giren genç boğuldu

        Ağrı'da serinlemek için dereye giren Muhammed Söğüt, yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 18:15 Güncelleme: 17.09.2023 - 18:15
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        Serinlemek isteyen genç boğuldu
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        Ağrı'da, dereye giren Muhammed Söğüt (18), hayatını kaybetti.

        Olay, merkeze bağlı Eğribelen köyünde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Köyün yakınlarından geçen dereye serinlemek için giren Muhammed Söğüt, suda bir süre çırpındıktan sonra gözden kayboldu.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması ile sudan çıkarılan Muhammed Söğüt, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Söğüt, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

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