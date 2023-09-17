Serinlemek isteyen genç boğuldu

Serinlemek için dereye giren genç boğuldu
Ağrı'da serinlemek için dereye giren Muhammed Söğüt, yaşamını yitirdi
Ağrı'da, dereye giren Muhammed Söğüt (18), hayatını kaybetti.
Olay, merkeze bağlı Eğribelen köyünde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Köyün yakınlarından geçen dereye serinlemek için giren Muhammed Söğüt, suda bir süre çırpındıktan sonra gözden kayboldu.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması ile sudan çıkarılan Muhammed Söğüt, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Söğüt, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.